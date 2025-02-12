Якщо Північноатлантичний Альянс не буде переозброюватися паралельно з Росією, то вже за півроку після завершення війни в Україні Москва буде готова до нового вторгення.

Про це йдеться у оновленій оцінці загрози з боку Росії від Головного управління розвідки Міноборони Данії. Згідно із несекретними даними, наразі загрози військового нападу на НАТО немає, однак небезпека зростатиме протягом найближчих років.

На початку повномасштабної війни Росія розпочала велику перебудову та реформування своєї армії, а протягом 2024 року займалася інтенсифікованим переозброєнням, щоб бути здатною воювати нарівні з силами НАТО. Фінансова і матеріальна підтримка з боку Китаю, а також поставки озброєння та військ з Північної Кореї та Ірану допомагають їй вивільнювати свої ресурси:

Відео дня

"Росія бачить себе в конфлікті із Заходом і готується до війни проти НАТО. Це не означає, що прийнято рішення про початок війни, але Росія озброюється і розбудовує потенціал для прийняття такого рішення".

Росія досі намагається уникати дій, які можуть призвести до активації 5-ї статті НАТО, однак її апетит до ризику може зрости, якщо баланс сил зміститься. Наприклад, Москва зважиться на регіональну війну проти однієї або кількох європейських країн, якщо вважатиме Альянс ослабленим чи політично розділеним. Особливо, якщо вважатиме, що Сполучені Штати Америки не підтримають Європу в цьому конфлікті.

Реальна військова загроза з боку РФ також залежить від розвитку війни в Україні. У розвідці вважаються малоймовірною здатність Москви одночасно воювати з українцями та однією або кількома країнами НАТО. Однак коли війну зупинять або заморозять, Кремль зможе вивільнити значні військові ресурси.

За оцінками розвідки Данії, якщо НАТО не буде переозброюватися у достатньому темпі, то після завершення війни в Україні можливі наступні сценарії:

за шість місяців РФ буде здатна вести локальну війну в одній із сусідніх країн;

РФ буде здатна вести локальну війну в одній із сусідніх країн; приблизно за два роки вона становитиме реальну загрозу одній або декільком країнам НАТО, тобто буде готова до регіональної війни проти кількох держав в регіоні Балтійського моря;

вона становитиме реальну загрозу одній або декільком країнам НАТО, тобто буде готова до регіональної війни проти кількох держав в регіоні Балтійського моря; десь через п'ять років Москва може бути готова до широкомасштабної війни на європейському континенті без участі США.

Війна Росії з НАТО

Як відомо, після повномасштабного вторгнення в Україну Альянс розпочав підготовку до можливого конфлікту з Російською Федерацією.

НАТО проводить модернізацію своїх сил, влаштовує масштабні навчання та перекидає військові контингенти до східного флангу. Вже під час великої війни до складу Альянсу прийняли Фінляндію та Швецію.

Вас також можуть зацікавити новини: