Ці обстріли призвели до ще більшої дестабілізації регіону.

Росія передавала єменським хуситам цільові супутникові дані для наведення ракет та дронів по кораблях у Червоному морі, де проходить "головна артерія світової торгівлі".

Як пише The Wall Street Journal, атаки на судна, зокрема комерційні, у цій акваторії на Близькому сході з боку бойовиків-хуситів у Ємені триває з кінця минулого року. Це призвело до ще більшої дестабілізації регіону.

"Хусити, які почали свої напади наприкінці минулого року через війну в Газі, зрештою почали використовувати російські супутникові дані, коли вони збільшували свої удари", - розповіли двоє європейських чиновників з питань оборони та особа, обізнана у цьому питанні.

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У виданні зазначили, що інформацію єменським бойовикам-хуситам Росія передавала через членів іранського Корпусу вартових Ісламської революції.

Одне з джерел уточнило, що ці члени КВІР Ірану "були включені до хуситів у Ємені".

Атаки хуситів у морі та реакція світу

Раніше УНІАН писав, що у Червоному морі єменські хусити атакували два танкери, один з яких прямував із РФ до Китаю. Судно атакували за допомогою водних засобів та балістичної ракети.

Також журналісти заявляли, що Росія готувалася поставити ракети та інше військове обладнання повстанцям-хуситам у Ємені, але в остаточний момент відмовилася від цього на тлі закулісних зусиль США і Саудівської Аравії.

У серпні The Telegraph зазначало, що зусилля США із приборкання хуситів в Червоному морі провалилися

Однак у 17 жовтня повідомлялось, що американські бомбардувальники-невидимки B-2 завдали ударів по об'єктах зберігання зброї, що пов'язані з повстанцями-хуситами в Ємені.

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