У січні Російська Федерація провела інформаційну операцію, спрямовану на погіршення відносин між Данією та Сполученими Штатами Америки.

Як йдеться у заяві данської Служби військової розвідки, взимку у мережі почали поширювати фейковий допис про депутата парламенту Данії Карстена Хьонге. З допису випливало, що країна проситиме Росію про допомогу, щоб запобігти входженню Гренландії до складу Сполучених Штатів Америки.

У розвідці виявили, що першоджерелом інформації була людина, яка раніше просувала російські наративи в Україні. За даними французького урядового агентства Viginum, вона є частиною російської мережі впливу:

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"Вважається, що метою допису було використати публічні дебати в Гренландії та навколо неї для погіршення відносин між Данією та США. Цю операцію впливу слід розглядати як частину триваючої операції впливу, в рамках якої Росія намагається створити розкол у трансатлантичних відносинах і підірвати підтримку України з боку Заходу".

Загострення відносин між США та Данією

​Як відомо, цьго року між країнами значно зросло напруження через заяви президента Дональда Трампа про бажання США отримати контроль над Гренландією.

Трамп назвав володіння Гренландією "абсолютною необхідністю" для національної безпеки США, що викликало різку реакцію з боку Данії та Гренландії. ​

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