Він також заявив, що йому "все одно", як поставиться до цього решта світу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає жодних варіантів дій для анексії Гренландії, зокрема розглядає і можливість застосування військової сили.

В інтерв'ю NBC News Трамп сказав, що у нього "абсолютно точно" були реальні розмови про анексію Гренландії та висловив упевненість, що США "100% отримають Генландію".

Він також додав, що є хороша ймовірність, що США могли б зробити це без військової сили, але що він не виключає ніяких варіантів.

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При цьому Трамп сказав, що його не турбує реакція на анексію Гренландії решти світу, зокрема і Росії.

"Я насправді не думаю про це. Мені насправді все одно. Гренландія - це абсолютно окрема тема, зовсім інша. Це міжнародний світ. Це міжнародна безпека і сила", - заявив він.

Трамп і Гренландія

Нагадаємо, після повернення до Білого дому політик знову висловив зацікавленість у приєднанні Гренландії до Сполучених Штатів, аргументуючи це стратегічною важливістю острова для міжнародної безпеки та зростаючою присутністю російських і китайських суден в Арктиці. Трамп також заявив, що США захистять Гренландію і зроблять її багатою.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен розкритикував заяви Трампа щодо Гренландії, назвавши їх втручанням у внутрішні справи королівства.

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