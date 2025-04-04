Данська влада заявила американському президенту, що він не може ось так взяти й анексувати іншу територію.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен поставила під сумнів майбутнє відносин її країни зі США через заяви президента Дональд Трамп про захоплення Гренландії.

"Коли ви вимагаєте частину території Данії, коли ми стикаємося з тиском і погрозами з боку нашого найближчого союзника, у що ми маємо вірити щодо країни, якою ми захоплювалися стільки років?", - задалася питанням Фредеріксен, передає Politico.

"Ви не можете анексувати іншу країну. Навіть з аргументом про міжнародну безпеку", - заперечила Фредеріксен.

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"Йдеться не тільки про Гренландію чи Данію. Йдеться про світовий порядок, який ми будували разом упродовж поколінь", - пояснила прем'єр-міністр.

Фредеріксен висловила сподівання, що багаторічне партнерство двох країн продовжиться і в майбутньому, але зазначила, що стабільність глибоко похитнулася.

Зазіхання Трампа на Гренландію

Ще за часів свого першого президентства Трамп неодноразово розмірковував на тему Гренландії. Але тепер, після свого переобрання він став агресивнішим у своєму бажанні роздобути острів, відмовляючись виключати застосування сили для цього.

"Президент вважає, що Гренландія стратегічно важлива, і впевнений, що гренландцям буде краще, якщо США захистять їх від сучасних загроз в арктичному регіоні. Трамп прагне до встановлення довгострокового миру вдома і за кордоном", - пояснила "забаганки" свого боса Анна Келлі, заступник прес-секретаря Білого дому.

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