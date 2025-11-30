Через нафтові санкції Росія потребує все більше африканського золота, - The Telegraph

Росіяни все більше покладаються на дорогоцінний метал у спробах замінити ним нафту для фінансування війни.

Через санкції, стрімку інфляцію та нестачу робочої сили Росія все більше покладається на давній та один з найстабільніших товарів, щоб підтримати свою економіку в умовах війни - це золото, яке Росія продовжує добувати у Центральній Африці, пише The Telegraph.

Видання зазначило, що РФ накопичує золото вже майже два десятиліття, і наразі воно на одному рівні з нафтою відіграє ключову роль у фінансуванні військової машини Путіна. За даними видання, наступники "Вагнер Груп" взяли під контроль шахти в Центральноафриканській Республіці, де вони здобули жорстоку репутацію, через готовність захищати здобутки усіма доступними засобами. Відомо про ряд інцидентів, які супроводжують видобуток з того часу, як "Вагнер" у 2021 році взяв під контроль шахту та її золоті родовища вартістю 1 млрд доларів.

Автори додали, що у Буркіна-Фасо російська компанія "Нордголд" на початку цього року отримала вигідну ліцензію на видобуток золота на родовищі Ніу в провінції Курвеого. Це буде третім підприємством, які вона вже експлуатує в цій країні.

Також зазначається, що у Малі військова хунта, підтримувана Кремлем, цього літа розпочала будівництво золотоочисного заводу спільно з російським конгломератом Yadran Group. Завод матиме потужність 200 тонн і, як очікується, стане центром переробки для всього регіону.

Як йдеться у статті, Росія посилює свою участь у торгівлі золотом по всьому африканському континенту.

"Золото легко фізично переміщати і контрабандою вивозити, уникаючи контролю і паперових слідів звичайних фінансових мереж. Його легко переплавити, легко приховати його походження і легко відмити на добре налагоджених чорних ринках", - додали журналісти.

Вони додали, що це робить золото "корисним інструментом для російської держави та її підприємств, щоб обійти західні санкції, якщо вони хочуть отримати доступ до іноземної валюти або здійснювати міжнародні покупки після того, як їх виключили з більшої частини світової фінансової системи".

При цьому минулого місяця, після введення американських санкцій проти найбільших російських нафтових компаній, золото стало для РФ ще важливішим після того, як минулого місяця Дональд Трамп фактично вніс до чорного списку дві найбільші російські нафтові компанії.

За оцінкою профільного експерта дослідницького інституту RAND Europe Джона Кеннеді, золото ніколи не було "настільки важливим для Росії".

У статті автори зазначили, що Росія накопичувала золото тривалий час, і почала його використовувати після повномасштабного вторгнення в Україну.

"Золото має вирішальне значення для управління зростаючим економічним тиском, який включає збільшення бюджетного дефіциту та нові санкції проти основних нафтових експортних компаній. Росія також дуже зацікавлена у використанні золота для доступу до міжнародних ринків", - сказав експерт.

До того ж Росія має величезні внутрішні родовища золота, і в останні роки видобуває понад 300 тонн щороку. Але попит на цей метал і його корисність настільки великі, що він також став "основою російської присутності в Африці". І тому доступ до золотих копалень часто вписували у стратегічні угоди про надання безпекової допомоги африканським лідерам.

Присутність росіян в Африці

Нагадаємо, що Росія формує в Африці лояльну до себе еліту. Як розповідали в ГУР, росіяни використовують освітні та молодіжні програми для довгострокового впливу.

При цьому "Африканський корпус", яким керує російське Міноборони, не зміг повторити фінансовий та політичний успіх попередників - ЧВК "Вагнер". Уряди африканських країн, які покладаються на росіян у боротьбі з угрупуваннями, відчувають невдоволення і все частіше звертаються за допомогою до представників США.

