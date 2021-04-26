Російська влада формує список "недружніх" країн, які не зможуть наймати на роботу в дипломатичні місії співробітників з Росії.
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Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що в цьому списку вже фігурують США.
"А хто ж ці самі недружні держави? Список зараз формується <...> Як ми розуміємо, вся історія почалася з чергового витка недружніх дій США <...> Як ви розумієте і як я можу це підтвердити, природно, в списку фігурують США", - сказала вона.
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