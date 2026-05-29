'Законні військові цілі': Путін пригрозив Європі агресією

Російський диктатор виступив із черговим стендапом.

Росія не збирається нападати на країни Європи, але готова зрівняти їх із землею. З такою заявою виступив російський диктатор Володимир Путін під час візиту до Казахстану.

Зокрема Путін прокоментував недавні висловлювання глави МЗС Литви Кястутіса Будріса про те, що НАТО здатне знищити російські військові об'єкти в Калінінграді у разі російської агресії проти Європи.

"У них є засоби, щоб зрівняти з землею російські бази. У Російської Федерації є всі засоби зрівняти з землею тих, хто спробує це зробити", – сказав він.

Диктатор також назвав "маренням" заяви європейських політиків про те, що вони готуються до можливої російської агресії.

"У Росії ніколи не було жодних агресивних намірів щодо європейських країн. А трагедія, яка розгортається в Україні, – це їхня справа, це результат їхньої політики", – заявив він.

За словами Путіна, Росія нібито була змушена "захистити кримчан" і "надати допомогу ДНР і ЛНР".

"Коли [ми] переконалися, що Мінські угоди ніхто не збирається виконувати, змушені були – змушені! – надати допомогу двом невизнаним тоді республікам. Визнати їх, а потім надати їм допомогу збройним шляхом, оскільки відповідно до міждержавного договору ми взяли на себе зобов'язання відповісти на їхні прохання про їхній захист", – заявив диктатор.

Інші заяви Путіна

Як писав УНІАН, російський диктатор упевнений, що російська армія "наступає на всіх фронтах", і тому війна в Україні начебто скоро закінчиться. Раніше аналітики дійшли висновку, що Путін просто не знає про реальний стан справ на фронті.

Крім того, Путін пригрозив Вірменії повторенням долі України, якщо Єреван продовжить зближення з Європейським союзом.

