Навчання збираються проводити на різних ландшафтах, у населених пунктах, як вдень, так і вночі.

З 9 серпня Росія розпочинає масштабні військові навчання, зокрема й на території окупованого Криму.

"Навчання відбудуться на 20 загальновійськових полігонах, розташованих в Астраханській і Ростовській областях, на Ставропіллі і Кубані, в Адигеї, Дагестані, Північній Осетії, Чечні, Криму і на російських військових базах у Вірменії, Абхазії і Південній Осетії", - повідомляє прес-служба Міністерства оборони РФ.

За заявою відомства, двосторонні батальйонні тактичні та спеціальні навчання триватимуть з 9 серпня до 15 вересня.

У них візьмуть участь фахівцями різних родів військ, зокрема, підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту, інженерних військ, радіоелектронної боротьби, розвідки, матеріально-технічного та медичного забезпечення.

Читайте такожРосійський атомний підводний човен втратив хід біля берегів Данії (фото)Будуть залучені сили армійської, військово-транспортної, штурмової та оперативно-тактичної авіації, а також частини та з'єднання, зокрема й кораблі Чорноморського флоту і Каспійської флотилії.

Зазначається, що для участі у спільних заходах бойової підготовки об'єднанням ВПС і ППО ПВО щодня планується виділяти понад 80 літаків і вертольотів.

Навчання збираються проводити на різних ландшафтах, у населених пунктах, як вдень, так і вночі. Крім того, як заявляється, діяти військові будуть не за шаблоном, а на основі "самостійних рішень командирів підрозділів, їх особистого вибору способів і методів знищення умовного противника".

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Автор: Катерина Комолова