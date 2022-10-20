Іран і Росія стверджують, що генсек ООН Антоніу Гутерріш і його секретаріат нібито не мають мандату відправляти експертів до Україну для перевірки дронів-камікадзе.

Росія погрожує переглянути співпрацю з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, якщо він відправить експертів до Україну для перевірки іранських дронів-камікадзе, які використовувалися Москвою в порушення резолюції ООН.

Про це заявив заступник російського посла в ООН Дмитро Полянський після закритого засідання Ради Безпеки ООН щодо використання Росією іранських безпілотників, пише Reuters.

Російський дипломат вимагає від Гутерріша та його секретаріату "утриматися від участі в будь-якому нелегітимному розслідуванні".

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"Інакше нам доведеться переоцінювати нашу співпрацю з ними, що навряд чи відповідає чиїмось інтересам. Ми не хочемо цього робити, але іншого виходу не буде", - сказав Полянський, але не став уточнювати які-небудь деталі.

Реакція України на шантаж Росії в ООН

Реагуючи на цю заяву російського так званого дипломата постійний представник України в ООН Сергій Кислиця назвав Полянського одним із найогидніших людей в ООН, а його логіку дибільною.

"Справді дебільна логіка від одного з найогидніших людей, яких коли-небудь бачила ООН: Росія переоцінить співпрацю з Генеральним секретарем Антоніу Гутеррішем, якщо він відправить експертів до Україну для перевірки безпілотників, які, очевидно, були виготовлені в Ірані та використовувалися в порушення резолюції ООН для вбивства мирних жителів", - написав Кислиця.

Реакція інших дипломатів на російські погрози

"Іран має зобов'язання не експортувати цю зброю. Як член ООН, Іран зобов'язаний не підтримувати агресивну війну Росії", - сказав після зустрічі заступник посла Великої Британії в ООН Джеймс Каріукі.

Речник ООН Стефан Дюжаррік відмовився коментувати слова Полянського.

"З точки зору політики ми завжди готові вивчити будь-яку інформацію та проаналізувати будь-яку інформацію, надану нам державами-членами", - заявив Дюжаррік.

І Іран, і Росія стверджують, що генсек ООН Антоніу Гутерріш не має мандату відправляти експертів до Україну для перевірки безпілотників.

У листі до Гутерріша посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані заявив, що запрошення Україною експертів ООН "не має жодних правових підстав" і закликав Гутерріша "запобігти будь-якому зловживанню" резолюцією та офіційними особами ООН щодо питань, пов'язаних з війною в Україні.

Натомість посол Франції в ООН Ніколя де Рів'єр сказав, що Гутерріш має "чіткий мандат двічі на рік звітувати про всі ці речі та робити технічні оцінки, тому я думаю, що секретаріату ООН доведеться поїхати і він поїде".

Засідання Радбезу ООН щодо іранських дронів-камікадзе

Рада безпеки ООН провела засідання щодо використання Росією дронів-камікадзе проти України на прохання США, Франції та Великої Британії, які стверджують, що безпілотники є іранськими виробництва та використовуються Москвою в порушення резолюції від 2015 року. Члени Ради безпеки отримали експертні брифінги Секретаріату ООН щодо повідомлень про передачу цієї небезпечної зброї.

"Тепер у нас є безліч доказів того, що ці безпілотники використовуються для завдавання ударів по українських громадянах і критично важливій цивільній інфраструктурі. Оскільки Іран продовжує брехати і заперечувати надання Росії зброї для використання в Україні, ми віддані роботі з союзниками і партнерами, щоб запобігти передачі небезпечної зброї в Росію", - заявили у Державному департаменті США. США також пригрозили Ірану санкціями за передачу Росії дронів-камікадзе і підтвердили намір продовжувати надавати Україні військову допомогу для захисту від іранської зброї.

Згідно резолюції 2231 РБ ООН, ембарго на звичайні озброєння щодо Ірану діяло до жовтня 2020 року. Попри зусилля США під керівництвом колишнього президента Дональда Трампа щодо продовження ембарго на постачання зброї, Рада Безпеки ООН відхилила цю пропозицію, що дозволить Ірану відновити експорт зброї.

Однак Україна і США стверджують, що резолюція як і раніше включає в себе обмеження на ракети і пов'язані з ними технології, які діють до жовтня 2023 року і можуть охоплювати експорт і купівлю передових військових систем, таких як дрони.

У листі постпреда України йдеться, що "безпілотники Mohajer і Shahed відповідають параметрам", передбаченим резолюцією 2231, "оскільки їхня дальність дії дорівнює або перевищує 300 км".

Тегеран заперечує постачання бойових безпілотників Москві, а Росія заперечує, що її армія використовували іранські безпілотники для нападу на Україну.

Цього тижня Україна запросила експертів ООН для перевірки деяких збитих безпілотників. Гутерріш двічі на рік звітує перед Радою Безпеки - традиційно в червні та грудні - про виконання резолюції 2015 року. Ситуація щодо дронів-камікадзе в Україні, імовірно, буде включена в цей звіт.

Продаж Іраном дронів-камікадзе Росії

Іран продав РФ за різними оцінками від близько 300 до кількох тисяч дронів-камікадзе.

Іран неодноразово заперечував експорт будь-якої зброї для використання у війні в Україні. Також там заявили, що "шкодують" про погіршення дипломатичних стосунків між Іраном і Україною. МЗС Ірану порадив Уряду України "уникати впливу третіх країн, які прагнуть зруйнувати стосунки між двома країнами".

У відповідь на це в МЗС України заявили, що єдина "третя сторона" - безпілотники Ірану на службі російської армії, які Україна вже безпосередньо збиває у своєму небі. МЗС наголосило, що Тегеран несе повну відповідальність за руйнування відносин з Україною. Також МЗС України за дорученням президента вирішило позбавити посла Ірану акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу Посольства Ірану в Києві.

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц підтвердив, що Єрусалим стежить за втягненням Ірану у війну в Україні, незважаючи на заперечення Тегерана про надання Москві дронів-камікадзе Shahed 131 і Shahed 136. "Ми бачимо, що Іран надає БПЛА, а також може надати додаткові передові системи в найближчому майбутньому. Іранці методично брешуть про продаж цього обладнання", - сказав Ганц.

16 жовтня видання The Washington Post з посиланням на представників безпеки США та союзників повідомило, що Іран посилює свої зобов’язання щодо постачання зброї до Росії для війни проти України і готовий передати не тільки дрони, а й ракети класу "земля-земля".

Того ж дня ізраїльський міністр у справах діаспори Нахман Шай заявив, що оскільки Іран передає Росії балістичні ракети, Ізраїль повинен надати військову допомогу Україні, як це роблять США і країни НАТО. Разом із тим Бенні Ганц заявив, що Ізраїль не надаватиме системи озброєння, однак запропонував допомогу Україні в розробці системи раннього попередження про ракетні загрози.

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