Країнами, які найчастіше ставали мішенню операцій впливу у Facebook, були США, Україна, Велика Британія, Лівія і Судан.

Facebook назвав Росію та Іран ініціаторами більшості кампаній з розповсюдження дезінформації як всередині країни, так і за кордоном.

Про це йдеться в звіті Facebook за 4 роки, у якому розглядається так звана скоординована неавтентична поведінка, пише Українська правда із посиланням на The Washington Post та Voice of America.

Країнами, які найчастіше ставали мішенню операцій впливу у Facebook, були США, Україна, Велика Британія, Лівія і Судан.

У Facebook заявляють, що з 2017 року в соцмережі виявили 150 операцій з дезінформації в більш ніж 50 країнах.

Згідно з звітом, Росія стала найбільшим розповсюджувачем дезінформації: за чотири роки там виявили 27 операцій з впливу. 15 з яких мають відношення до Агентства інтернет-досліджень (ІRА) або інших організацій, котрі пов'язують з російським олігархом, "кухарем Путіна" Євгеном Пригожиним. Ще чотири російські мережі були пов'язані з кремлівськими спецслужбами, а дві інші - з сайтами російських ЗМІ.

На другому місці розташувався Іран із 23 мережами розповсюдження фейків. Третьою опинилася М'янма, далі йдуть США і Україна.

Утім зазначається, що за останні роки жодна інша кампанія впливу в соціальних мережах, виявлена ​​Facebook, не досягла масштабів російської діяльності 2016 року. У 2017 році Facebook виявив масштабну операцію з розповсюдження політичній дезінформації перед виборами з боку російського Агентства інтернет-досліджень спрямовану на 126 мільйонів користувачів соцмережі.

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З початку 2020 року у Facebook виявили і видалили мережу російської військової розвідки, діяльність якої зосереджувалася на Україні й сусідніх країнах. Вона створила фейкових персонажів, які працювали на форумах для ведення блогів і в різних соціальних мережах. Деякі з них видавали себе за журналістів і намагалися зв'язатися з політиками, журналістами та іншими громадськими діячами в регіоні.

"Переломним моментом в недавній історії операцій з впливу" у Facebook називають період виборів у США в 2020 році.

Зазначається, що все більше гравців узяли приклад з Росії і почали операції з дезінформації в своїх країнах. Сюди належать мережі тіньових фірм зі зв'язків з громадськістю, які іноді дійсно працюють на обидві сторони всередині країни, а також політиків, маргінальних політичних груп і урядів.

Як зазначав голова відділу політики безпеки Facebook Натаніель Глейхер, спершу операції з дезінформації були "елітним видом спорту", але цим займається все більше й більше людей.

Крім того, зусилля з дезінформації стали більш витонченими і дорогими в останні роки.

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Автор: Олександр Топчій