Офіційні особи не розголошують жодних деталей.

Адміністрація Байдена наступного тижня оголосить санкції, пов'язані з втручанням у вибори.

Читайте такожАдміністрація Байдена не змогла налагодити контакт з Північною Кореєю - ЗМІПро це пише CNN з посиланням на трьох представників Державного департаменту США.

Офіційні особи не розголошують жодних деталей, пов'язаних з очікуваними санкціями.

Вони заявили, що санкції будуть націлені на кілька країн, включаючи Росію, Китай та Іран.

Що цьому передувало

Розвідка США підготувала звіт, в якому йдеться про те, як Росія й Іран намагалися вплинути на американські президентські вибори. Зокрема, вони поширювали з цією метою дезінформацію.

Також розвідка США виявила інші спроби вплинути на американських виборців за допомогою дезінформації. Це, зокрема, робили Куба, Венесуела і бойова група "Хезболла". Однак, проникнення в деякі локальні урядові системи не вплинули на результат президентських виборів.

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Автор: Людмила Жерновська