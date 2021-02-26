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Федеральне бюро розслідувань США оголосило в розшук російського бізнесмена, в минулому – кухаря Путіна, Євгена Пригожина.

Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті ФБР.

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Як повідомляється, за інформацію, яка допоможе затримати Пригожина, обіцяють винагороду в 250 тисяч доларів.

Євгена Пригожина підозрюють у змові з метою шахрайства, спрямованого проти США.

Євген Пригожин: що відомо про " кухаря Путіна"

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Переклад: Катерина Лиманська