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Федеральне бюро розслідувань США оголосило в розшук російського бізнесмена, в минулому – кухаря Путіна, Євгена Пригожина.
Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті ФБР.
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Як повідомляється, за інформацію, яка допоможе затримати Пригожина, обіцяють винагороду в 250 тисяч доларів.
Євгена Пригожина підозрюють у змові з метою шахрайства, спрямованого проти США.
Євген Пригожин: що відомо про " кухаря Путіна"
- Євген Пригожин фігурував у справі про російське втручання у вибори в США, яке розслідував спеціальний прокурор Роберт Мюллер. Зокрема, його звинувачують в організації так званої «фабрики тролів», які намагалися допомогти Дональду Трампу здобути перемогу. У 2019 році американський Мінфін наклав обмеження на його яхти і кілька приватних літаків.
- Соратника Путіна Євгена Пригожина неодноразово пов'язували з фінансуванням приватної військової компанії "Вагнера", ЗМІ називали його спонсором бойовиків.
- ПВК "Вагнера" відома жорстоким поводженням з військовими полоненими і мирними жителями. Самих бойовиків не раз виявляли в гарячих точках світу після публікації в мережі їх звірств. Деякі з членів компанії цього навіть не приховували.
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