У Німеччині пригрозили ударами по Калінінграду та Петербургу у разі нападу РФ на НАТО

Командувач ВПС Німеччини заявив, що Берлін захищатиме кожен дюйм території НАТО у разі війни з Росією.

Німеччина готова битися проти Росії в будь-який момент і захищатиме кожен дюйм території НАТО. Таку заяву зробив командувач ВПС Німеччини генерал-лейтенант Хольгер Нойман в інтерв'ю The Telegraph, коментуючи ймовірність нападу Москви на країни Балтії.

Нойман у розмові з журналістами запевнив, що німецькі військові готові вступити в бій навіть "сьогодні вночі". За його словами, всі члени Альянсу є однаково важливими, тож напад РФ на країни Балтії сприйматиметься НАТО як атака на Велику Британію чи Німеччину.

"Якщо дійде до конфлікту, ми будемо захищати кожен дюйм нашої території. У НАТО немає зон з різним рівнем безпеки", - підкреслив Нойман.

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Він заявив, що в разі війни з Росією під удар потраплять Калінінградська область, Кольський півострів на північному заході РФ, Санкт-Петербург і сусідні міста, а також акваторія Чорного моря, де базується російський флот.

За словами Ноймана, НАТО має перевагу над російськими силами, оскільки в разі конфлікту до бойових дій може бути залучена авіація 32 країн-членів Альянсу. Однак він визнав, що не варто недооцінювати російські Повітряно-космічні сили.

Крім того, Нойман у розмові з журналістами зазначив, що росіяни продовжують експлуатувати сучасні бойові літаки Су-35 і Су-57, а також винищувачі-перехоплювачі МіГ-31, які становлять серйозну загрозу. Також він згадав, що у РФ є крилаті, балістичні та гіперзвукові ракети.

НАТО готує "план Б" оборони Європи від Росії

Раніше в Fortune писали, що головнокомандувач об'єднаними силами НАТО в Європі генерал Алексус Грінкевич розглядає альтернативні плани щодо захисту Європи на випадок нападу Росії після того, як США оголосили про скорочення кількості військової техніки, яку вони готові виділити для операцій Альянсу в регіоні.

Стандартний план НАТО передбачає надання сил 32 країн-членів у мирний час, у разі кризи або війни. У ньому визначені військові ресурси, які командири можуть задіяти поетапно протягом перших шести місяців будь-якого конфлікту. Однак у травні Пентагон попередив союзників, що скоротить свої зобов'язання, щоб зосередитися на потенційних загрозах в інших регіонах.

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