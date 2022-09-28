Це перше міжнародне партнерство для Талібану після його повернення до влади в Афганістані більше року тому.

Росія почне поставляти в Афганістан бензин, дизельне паливо і зерно в рамках тимчасової угоди з Талібаном. Всі товари будуть купуватися зі знижкою.

Відповідною інформацією поділилося видання Reuters з посиланням на виконуючого обов'язки міністра торгівлі і промисловості Афганістану Хаджі Нуруддіна Азізі.

Чиновник розповів, що Талібан працює над диверсифікацією своїх торгових партнерів. А Росія якраз запропонувала імпорт зі знижками в порівнянні з середніми світовими цінами.

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За словами Азізі, в угоді передбачено експорт 1 млн тонн дизельного палива, стільки ж бензину, 500 тис. тонн зрідженого нафтового газу (LPG) і 2 млн тонн пшениці щороку. Міністр також уточнив, що угода буде діяти протягом невизначеного випробувального терміну. І якщо обидві сторони залишаться задоволені, то вони укладуть постійну угоду.

Про ціни на продукцію Азізі нічого не сказав. Енергоресурси і зерно доставлять до Афганістану з Росії автомобільним і залізничним транспортом. Угоди вдалося досягти після того, як афганська технічна група провела кілька тижнів у Москві, обговорюючи всі деталі.

Нагадаємо, Талібан офіційно не визнала жодна держава після того, як угруповання захопило владу в результаті 20-річного повстання і боротьби проти західних сил з їх афганськими союзниками. Вона увійшла в Кабул, коли США вивели свої війська з держави.

Росія хоч і не визнала владу Талібану, але приймала лідерів руху напередодні падіння столиці Афганістану. А посольство РФ одне з небагатьох, які продовжують діяти в державі.

Торговельні відносини Москви і Кабула

В середині серпня Афганістан заявив про бажання закуповувати у Росії товари і нафтопродукти за бартерною схемою. Азізі тоді заявив, що вона в пріоритеті, але якщо не вийде домовитися, то Талібан буде розраховуватися грошима. Оплатою за продукцію могли стати корисні копалини, родзинки та лікарські трави.

А наприкінці серпня офіційний представник Міністерства економіки Афганістану Хабібурахман Хабіб підтвердив, що офіційна делегація знаходиться в Москві і завершує укладання контрактів на постачання пшениці, газу і нафти.

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