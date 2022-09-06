Прийом громадян тимчасово припинено

Терорист-смертник підірвав вибухівку біля входу в російське посольство в Кабулі.

Про це повідомляє Reuters.

Близько 10:50 за місцевим часом в понеділок, 5 вересня, невідомий чоловік привів у дію вибуховий пристрій біля входу в консульський відділ посольства РФ.

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Поліція повідомила, що нападника застрелили озброєні охоронці, коли він наближався до брами.

"Нападник-смертник, не досягнувши мети, був впізнаний і застрелений охоронцями російського посольства", – зазначив Мавлаві Сабір, голова поліцейського округу, де стався напад.

Внаслідок вибуху постраждали щонайменше 10 осіб. Відомо про шістьої загиблих, серед яких двоє – співробітники російського посольства.

"Загинули двоє співробітників дипломатичного представництва, також є постраждалі серед громадян Афганістану", – повідомили в відомстві.

На сторінці посольства в Twitter також повідомили, що прийом громадян у консульському відділі тимчасово припинено, а про поновлення прийому буде повідомлено додатково.

Росія є однією з небагатьох країн, які зберегли посольство в Кабулі після того, як Талібан захопив країну більше року тому.

Хоча Москва офіційно не визнає уряд Талібану, вони вели переговори з офіційними особами щодо угоди про постачання бензину та інших товарів.

Цей випадок – один з перших подібних нападів відтоді як Талібан прийшов до влади минулого року. З тих пір атаки, відповідальність за деякі з них взяла "Ісламська держава", в основному були спрямовані проти Талібану та цивільних цілей, таких як мечеті.

За теракт біля російського посольства у Кабулі також взяли відповідальність бойовики "Ісламської держави".

Як відомо, 15 серпня 2021 року таліби заявили про захопленні всієї території Афганістану, в тому числі і столиці - Кабула. Президент Афганістану Ашраф Гані виїхав з країни.

19 серпня Талібан проголосив нова держава на підконтрольній території - Ісламський Емірат Афганістан.

Представники Талібану оголосили в країні загальну амністію і заявили, що мають намір підтримувати мирні відносини з усіма країнами.

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