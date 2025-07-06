Росія виробляє протягом трьох місяців втричі більше боєприпасів, ніж усі країни НАТО за рік. Таку заяву зробив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, коментуючи питання збільшення витрат на оборону країнами-членами до 5%.
"Перед нами стоїть величезний геополітичний виклик. І це, перш за все, Росія, яка відновлює себе такими темпами і швидкістю, які не мають аналогів в новітній історії. Зараз вона виробляє втричі більше боєприпасів за три місяці, ніж усе НАТО за рік. Це нестерпно, але росіяни працюють разом з північнокорейцями, з китайцями та іранцями, з муллами, ведучи цю неспровоковану агресивну війну проти України. Тож тут Індо-Тихоокеанський регіон і ваша Атлантика стають все більш і більш взаємопов'язаними", – пояснив він в інтервʼю The New York Times.
Рютте також згадав про те що Китай "поклав око на Тайвань". За його словами, з урахуванням цієї геополітичної ситуації, НАТО не буде в змозі захистити себе, якщо продовжить дотримуватися старих 2% витрат на оборону.
"Тому, коли йдеться про основні оборонні видатки, ми повинні збільшити їх до 3,5 відсотка. І потім, звичайно, всі витрати, пов'язані з обороною. Нам потрібно розвивати оборонно-промислову базу. Нам потрібно витрачати гроші на кібернетику, на гібридну зброю. Нам потрібно готувати наше суспільство в цілому, а не лише армію. Це додаткові 1,5 відсотка, які ведуть до 5 відсотків. Так, так, це величезна сума витрат. Але якщо ми цього не зробимо, нам доведеться вчити російську мову", – констатував генсек НАТО.
Виробництво зброї в Росії
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді прогнозує, що Росія в майбутньому зможе запускати по Україні 1000 "Шахедів" на добу і навіть більше. За його словами, про це свідчить аналіз розвідданих.
Водночас налагодити виробництво стратегічних бомбардувальників Росія не зможе, вважає військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих. Він пояснив, що свого часу Росія навіть у співпраці з західними країнами не змогла розробити новий цивільний літак.