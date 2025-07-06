З урахуванням цієї геополітичної ситуації, НАТО не буде в змозі захистити себе, якщо продовжить дотримуватися старих 2% витрат на оборону, каже Генсек.

Росія виробляє протягом трьох місяців втричі більше боєприпасів, ніж усі країни НАТО за рік. Таку заяву зробив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, коментуючи питання збільшення витрат на оборону країнами-членами до 5%.

"Перед нами стоїть величезний геополітичний виклик. І це, перш за все, Росія, яка відновлює себе такими темпами і швидкістю, які не мають аналогів в новітній історії. Зараз вона виробляє втричі більше боєприпасів за три місяці, ніж усе НАТО за рік. Це нестерпно, але росіяни працюють разом з північнокорейцями, з китайцями та іранцями, з муллами, ведучи цю неспровоковану агресивну війну проти України. Тож тут Індо-Тихоокеанський регіон і ваша Атлантика стають все більш і більш взаємопов'язаними", – пояснив він в інтервʼю The New York Times.

Рютте також згадав про те що Китай "поклав око на Тайвань". За його словами, з урахуванням цієї геополітичної ситуації, НАТО не буде в змозі захистити себе, якщо продовжить дотримуватися старих 2% витрат на оборону.

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"Тому, коли йдеться про основні оборонні видатки, ми повинні збільшити їх до 3,5 відсотка. І потім, звичайно, всі витрати, пов'язані з обороною. Нам потрібно розвивати оборонно-промислову базу. Нам потрібно витрачати гроші на кібернетику, на гібридну зброю. Нам потрібно готувати наше суспільство в цілому, а не лише армію. Це додаткові 1,5 відсотка, які ведуть до 5 відсотків. Так, так, це величезна сума витрат. Але якщо ми цього не зробимо, нам доведеться вчити російську мову", – констатував генсек НАТО.

Виробництво зброї в Росії

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді прогнозує, що Росія в майбутньому зможе запускати по Україні 1000 "Шахедів" на добу і навіть більше. За його словами, про це свідчить аналіз розвідданих.

Водночас налагодити виробництво стратегічних бомбардувальників Росія не зможе, вважає військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих. Він пояснив, що свого часу Росія навіть у співпраці з західними країнами не змогла розробити новий цивільний літак.

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