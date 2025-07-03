Генсек НАТО відреагував на нещодавню заяву російського міністра.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте різко прокоментував нападки очільника російського МЗС Сергія Лаврова про те, що "збільшення бюджету країн НАТО призведе до краху цієї організації".

"Лавров – він міністр закордонних справ Росії, здається, з часів народження Ісуса Христа? І з того часу нічого корисного з його рота так і не вилетіло. Тож не приділяймо пану Лаврову забагато уваги", – наголосив генсек Альянсу у коментарі Fox News.

Зазначимо, що кілька днів тому, коли Лаврова попросили прокоментувати слова очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського про те, що на путінський режим чекає крах внаслідок сучасної "гонки озброєнь", він відповів так:

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"Напевно, він передбачає, раз він такий провісник, що катастрофічне, за моїми оцінками, збільшення бюджету країн НАТО теж призведе до краху цієї організації".

Інші абсурдні заяви представників РФ

Політики країни-агресорки часто розкидаються гучними заявами та погрозами. Чи не лідером серед них є заступник секретаря російського Радбезу і колись президент РФ Дмитро Медведєв.

До прикладу, російський чиновник не раз грозив Україні та світові ядерною зброєю. А кілька місяців тому Медведєв захотів "денафіцифікувати" всю Європу. Пропагандистські медіа активно цитували його слова про те, що "нацизм як ідеологія має бути викорінений на всьому європейському континенті", а "лідери країн, які не бажають займатися денацифікацією, мають бути марковані як "пособники нацизму".

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