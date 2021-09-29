Нарада стосувалася перевірки дотримання прав людини у регіоні Європа-Євразія.

Росія заблокувала проведення у Польщі наради ОБСЄ з питань людського виміру у регіоні Європа-Євразія.

Про це йдеться у заяві глави Держдепу США Ентоні Блінкена.

"Вчора у Варшаві повинна була відбутися провідна конференція з питань людського виміру-2021 у регіоні Європа-Євразія. На жаль, нарада ОБСЄ не відбулась через рішення уряду Росії її заблокувати. Ми глибоко стурбовані спробою росіян заблокувати перевірку з приводу погіршення становища у сфері прав людини", – пояснює Блінкен.

Зазначається, що з моменту ухвалення Гельсінського заключного акту 1975 року ОБСЄ визнала, що повага до прав людини необхідна для дотримання миру й безпеки.

Читайте такожYouTube заблокував німецькі канали Russia Today - у Росії пообіцяли відповісти"Ми продовжуємо закликати Росію виконувати взяті на себе зобов’язання, в тому числі гарантувати захист основних свобод і дозволяти громадянам вимагати від уряду підзвітності, в тому числі шляхом вільних і справедливих виборів", – йдеться у повідомленні.

У Вашингтоні додали, що США не ігноруватимуть порушення прав людини.

"Ми продовжуємо робити все залежне, щоби привернути увагу до всього спектру проблем у сфері прав людини в регіоні ОБСЄ. І ми будемо працювати з союзниками та партнерами для захисту принципу всеосяжних щорічних оглядів людського виміру за активної участі громадянського суспільства", – заявляє Блінкен.

Росію повсякчас звинувачують в ігноруванні прав людини в країні та на окупованих територіях. Так, згідно з доповіддю ООН за червень 2021 рік, на вищому дипломатичному рівні підтвердили переслідування кримчан, застосування тортур для самообмовляння, переміщення незаконно засуджених на територію Росії, безкарність органів російської окупаційної влади, зокрема й ФСБ.

Після чергового зухвалого затримання кримськотатарських активістів США опублікували заяву з засудженням дій окупаційної влади півострова, підконтрольній Кремлю.

В ООН наголошують, що за останні 3,5 років абсолютна більшість обшуків в окупованому РФ Криму відбулася у будинках кримських татар. Також 85 кримських татар перебувають у місцях позбавлення волі внаслідок політично мотивованих переслідувань в Криму.

16 вересня в ЄС ухвалили жорстку доповідь про перегляд відносин з Росією на тлі проведення виборів до Держдуми РФ. Тоді до голосування незаконно залучили мешканців ОРДЛО та Криму з російськими паспортами.

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Автор: Яна Ставська