Висловлювання президента Туреччини Тайіпа Ердогана щодо Криму не руйнують перспективи проведення його майбутнього візиту до Росії.
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в ефірі телеканалу "Росія-1", повідомляє "ТАСС".
"Я б не став якось так надмірно екзальтувати ситуацію. Все-таки Туреччина - це наш партнер, з яким у нас дуже розвинені відносини і - на тлі цих розвинених відносин - з яким також у нас зберігаються розбіжності. Позиція Туреччини, позиція пана Ердогана щодо Криму нам добре відома, і вони її не приховували", - зазначив Пєсков.
За словами представника Кремля, подібні заяви "трохи, так би мовити, залишили неприємний слід".
Читайте такожЛітак з російськими туристами зіткнувся зі зграєю орлів, двигун випустив стовп полум'я (відео)"А проте, це жодним чином не руйнує перспективи проведення успішного, змістовного і конструктивного робочого візиту президента Ердогана в Росію", - додав Пєсков.
Він заявив, що терористична активність в Ідлібі становить велику небезпеку, ця проблема стане темою переговорів Путіна і Ердогана.
Позиція Туреччини щодо Криму
Як повідомляв УНІАН, Ердоган неодноразово заявляв, що Туреччина не визнає незаконну окупацію Криму. Аналогічну заяву він зробив під час виступу в ООН .
А у Міністерстві закордонних справ Туреччини повідомили, що результати виборів до Державної Думи Російської Федерації у Криму не мають для них юридичної сили.