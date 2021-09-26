Водночас, за словами прес-секретаря президента РФ, це жодним чином не руйнує перспективи проведення візиту президента Ердогана до Росії.

Висловлювання президента Туреччини Тайіпа Ердогана щодо Криму не руйнують перспективи проведення його майбутнього візиту до Росії.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в ефірі телеканалу "Росія-1", повідомляє "ТАСС".

"Я б не став якось так надмірно екзальтувати ситуацію. Все-таки Туреччина - це наш партнер, з яким у нас дуже розвинені відносини і - на тлі цих розвинених відносин - з яким також у нас зберігаються розбіжності. Позиція Туреччини, позиція пана Ердогана щодо Криму нам добре відома, і вони її не приховували", - зазначив Пєсков.

За словами представника Кремля, подібні заяви "трохи, так би мовити, залишили неприємний слід".

Читайте такожЛітак з російськими туристами зіткнувся зі зграєю орлів, двигун випустив стовп полум'я (відео)"А проте, це жодним чином не руйнує перспективи проведення успішного, змістовного і конструктивного робочого візиту президента Ердогана в Росію", - додав Пєсков.

Він заявив, що терористична активність в Ідлібі становить велику небезпеку, ця проблема стане темою переговорів Путіна і Ердогана.

Позиція Туреччини щодо Криму

Як повідомляв УНІАН, Ердоган неодноразово заявляв, що Туреччина не визнає незаконну окупацію Криму. Аналогічну заяву він зробив під час виступу в ООН .

А у Міністерстві закордонних справ Туреччини повідомили, що результати виборів до Державної Думи Російської Федерації у Криму не мають для них юридичної сили.

Автор: Світлана Закелова