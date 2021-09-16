Зокрема, депутати ЄП закликають ЄС бути готовим утриматися від визнання легітимності нового складу російського парламенту.

Європейський парламент схвалив нову доповідь про відносини ЄС з Російською Федерацією.

Як повідомляється на сайті Європарламенту, "за" відповідний документ проголосувало 494 депутати, 103 виступили "проти" і 72 "утримались".

Зокрема, в Європарламенті наголосили, що ЄС повинен протидіяти агресивній політиці РФ, але одночасно створювати рамки для співпраці з майбутньою демократичною Росією.

Зазначається, що "ЄС повинен відокремлювати російський уряд і російський народ (відрізняти простих людей від режиму Володимира Путіна)", "активізувати роботу з країнами-партнерами та громадянським суспільством з метою зміцнення продемократичних тенденцій в Росії" і "посилити, коли необхідно, санкції, протидіяти потоку брудних грошей і підтримувати активістів, які борються за дотримання прав людини".

У доповіді зазначається, що Росія сьогодні - це "стагнуюча авторитарна клептократія на чолі з "пожиттєвим" президентом, який оточений колом олігархів".

Депутати Європарламенту переконані, що демократичне майбутнє в Росії можливе, і що Рада ЄС повинна схвалити стратегію для такого сценарію.

Також євродепутати заявляють, що ЄС повинен започаткувати альянс зі США та іншими країнами-однодумцями для створення противаги зусиллям Росії й Китаю з послаблення демократій в усьому світі та дестабілізації європейського політичного порядку.

Так, цей альянс має передбачити нові санкції та програмну політику для протидії незаконним фінансовим потокам і підтримувати правозахисників.

Читайте такожУ Зеленського розповіли, за яких умов відбудеться зустріч з ПутінимКрім того, стосовно агресії та впливу Росії у сусідніх з нею країнах, ЄС повинен продовжувати підтримувати такі країни "Східного партнерства" як Україна та Грузія і просувати європейські реформи та підтримувати фундаментальні свободи у регіоні. Ці зусилля також мають заохочувати Росію підтримувати демократичні реформи.

Разом з тим ЄС має зменшити свою залежність від російського газу і нафти та іншої сировини, принаймні доки Путін залишатиметься при владі.

Депутати Європарламенту вимагають від ЄС бути готовим утриматися від визнання легітимності нового складу російського парламенту, якщо вибори до Державної думи у вересні будуть проведені з порушенням демократичних принципів і норм міжнародного права.

Раніше європарламентар від Литви Андрюс Кубілюс закликав колег готуватися визнати парламентські вибори у Держдумі РФ недійсними у випадку надходження повідомлень про фальсифікацію результатів голосування. За словами політика, Європі варто переглянути своє ставлення до політики Кремля й стримувати російську загрозу й втручання РФ у справи країн-сусідів.

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Автор: Віталій Саєнко