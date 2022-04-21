Одна людина загинула, ще принаймні 30 постраждали.

У російському місті Твер загорілася будівля Центрального Науково-дослідного інституту Військ Повітряно-космічної оборони РФ. Унаслідок пожежі загинула одна людина, понад кілька десяток постраждалих.

Як повідомляють місцеві пабліки, пожежа виникла близько 11 години дня за місцевим часом. Все місто заволокло димом, а через отруйний дим люди не змогли евакуюватися – доводилося вистрибувати з вікон.

Займання виявилося доволі потужним – пожежі надано третій ранг складності. На місці працюють рятувальники та шість машин швидкої допомоги.

Як ідеться в статті "Вікіпедії", інститут, в якому сталася пожежа – це науковий центр з розробки теорії озброєння протиповітряної та повітряно-космічної оборони міністерства оборони РФ. Зокрема, його фахівці займалися розробкою ракетних систем ППО. Тут же уточнюється, що НДІ брав участь у розробці "Іскандера", що нищить наші міста.

Нагадаємо, вчора, 20 квітня, у столиці окупантів спалахнула величезна пожежа, через що всю Тверську площу огорнув чорний дим.

А ще 13 квітня стало відомо, що у російський крейсер "Москва" влучили українські ракети "Нептун" і на борту сталася пожежа. Пізніше корабель затонув, його капітан Антон Купрін загинув.

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