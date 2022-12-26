Британська Асоціація ілюстраторів, яка допомагала провести конкурс, перепросила ы пообіцяла пожертвувати гроші на допомогу Україні.

Ілюстраторка з РФ Анна Хохлова отримала "золото" на конкурсі ілюстрацій та грошову винагороду за роботу, присвячену українцям, які постраждали від російської агресії. Цей факт викликав хвилю обурення в соцмережах.

Робота москвички під назвою A Case of Sound Pollution на тему посттравматичної реакції українців на гучні звуки, була відзначена "золотом" Annual Global Healthcare Illustration Awards 2022, проінформувала британська Асоціація ілюстраторів (AOI).

"Золото" і грошовий приз у розмірі 3000 фунтів стерлінгів присуджені Анні Хохловій за А Case of Sound Pollution про посттравматичні реакції українських біженців на гучні звуки, а також про звукове забруднення в більш широкому масштабі. Вітаємо Анну!", – йшлося в повідомленні.

На сайті AOI повідомлялося, що переможниця, яка отримала 3000 фунтів стерлінгів, збиралася в разі перемоги направити виграш на підтримку біженців у фонд, який обере організатор конкурсу. При цьому не повідомлялося, який саме фонд збирається підтримати Анна Хохлова.

Українські та зарубіжні ілюстратори були обурені врученням нагороди росіянці за цю роботу, про що масово повідомляли в коментарях на сторінках AOI в соціальних мережах. Користувачі звинувачували організаторів конкурсу в підтримці геноциду і наголошували, що відзначити цю роботу найвищою нагородою – верх цинізму. Ілюстратори пояснювали, що росіянка, яка зобразила людина, яка злякалася звуків салюту, ніколи не була під обстрілами і не просто "вкрала травму" українців, проти яких її країна розв'язала криваву війну.

Коментатори акцентували, що організатори конкурсу проявили неповагу до українських художників, чимало з яких більше не можуть займатися творчістю, оскільки були змушені залишити свої домівки через російську агресію, яка триває. Також у соцмережах вимагали виключити Анну Хохлову зі списку переможців та анулювати рішення журі про присудження їй нагороди.

Реакція AOI

У відповідь на численні негативні коментарі AOI видалила публікацію в соцмережах, присвячену роботі Анни Хохлової. Також з сайту AOI була видалена вся інформація про конкурс.

В окремій заяві AOI повідомила, що долучалася до процесу оцінки робіт, які брали участь в конкурсі, і перепросила за поширення інформації про перемогу росіянки.

"AOI час від часу проводить конкурси ілюстрацій на своєму сайті, які організовують і якими займаються треті сторони. AOI не володіє премією Global Healthcare Illustration Awards і не брала участі в процесі оцінки. ... Перепрошуємо за поширення цього прес-релізу і просування роботи, що перемогла. ... Перепрошуємо за нашу нечутливість і те, що образили українських ілюстраторів, яких ми всіляко підтримуємо. AOI пожертвує гонорар за хостинг, сплачений нам Global Healthcare Illustration Awards, на підтримку гуманітарної допомоги Україні", – йдеться в заяві асоціації.

Що відомо про Анну Хохлову та конкурс Global Healthcare Illustration Awards

Як повідомлялося на сайті AIO, Global Healthcare Illustration Awards – конкурс, "натхненний і керований глобальною консалтинговою компанією в галузі охорони здоров'я Eradigm Consulting". Його мета - "відзначити найкращі зображення, пов'язані з охороною здоров'я".

Заявки на конкурс приймалися з 18 травня по 15 серпня 2022 року. Журі, яке очолив ілюстратор Люка Д'урбіно, що співпрацює з The New York Times і Hermés, мало обрати з понад 2 тисяч отриманих робіт 50, які згодом будуть представлені в офісах компанії Eradigm Consulting в Лондоні. Автори трьох найкращих ілюстрацій також отримали призи у розмірі 3000, 2000 та 1000 фунтів стерлінгів відповідно.

Про росіянку Анну Хохлову, яка отримала головний приз, відомо небагато. На тематичних сайтах про неї сповішається, що вона є членом російського Союзу художників і співдружності ілюстраторів "Цех". Хохлова закінчила Британську вищу школу дизайну і Московський державний університет друку. Викладала і московській Вищій школі економіки на факультеті дизайну і проводила майстер-класи в Британській школі дизайну.

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