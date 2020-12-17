Злочинці планували "взяти під контроль ключові сектори економіки Іспанії".

У середу, 16 грудня, в Іспанії затримали 23 людини, яких підозрюють у відмиванні грошових коштів, пов'язаних з російськими організованими злочинними угрупованнями.

Читайте такожPolitico: В Італії мафія влаштовує протести проти карантинуПро це йдеться в офіційному повідомленні на сайті іспанської поліції, передавати DW.

Спецоперація із затримання проводилася спільно з Європолом. Поліція називає це найбільшою операцією проти східноєвропейської мафії, проведеної в Іспанії за останні 10 років.

Зазначається, що знешкоджена мережа "планувала взяти під контроль ключові сектори економіки Іспанії та проникнути в державні установи, спираючись на допомогу юристів, державних службовців, політиків, бізнесменів та комп'ютерних хакерів".

Угруповання, на сліди якої поліція вийшла ще у 2013 році, контролювала дискотеки, ресторани та об'єкти нерухомості на іспанському узбережжі. Крім цього, члени банди витрачали великі суми на хабарі для проникнення в іспанські структури.

"Російська мафія" в Іспанії: що ще відомо

Серед затриманих вісім громадян Росії, двоє українців, по одному вихідцю з Казахстану та Алжиру, 11 громадян Іспанії.

В ході обшуків були вилучені 300 тисяч євро готівки, Діаманти, електронні гаманці з криптовалютою.

Серед злочинів, до яких має відношення мережа, в поліції називають вбивства, торгівлю людьми, наркотиками та зброєю.

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Автор: УНІАН