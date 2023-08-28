Деталей в МЗС країни не повідомили.

Генеральний консул РФ в Алматі Євген Бобров заявив, що в Казахстані спостерігається певний спад в рівні використання і вивчення російської мови.

"В останні роки скорочуються російськомовні школи і класи, виключення предмета "Російська мова" з програми для учнів перших класів з казахською мовою навчання викликало в суспільстві певну стурбованість", - сказав він в інтерв'ю пропагандистському ТАСС кілька днів тому.

Офіційний представник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров сьогодні повідомив, що Бобров 26 серпня завершив свою дипломатичну місію і покинув країну. Він не став уточнювати, що послужило причиною.

"У мене є на руках дані Міністерства освіти про те, які школи якою мовою у нас викладають: з 7711 державних шкіл, 3957 шкіл ведуть навчання тільки казахською мовою, 1203 - російською мовою, а 2551 школа - казахською і російською мовою. При цьому немає планів на повний перехід всіх шкіл країни виключно на казахську мову навчання", - цитує його Радіо Азаттик.

Випади РФ у бік Казахстану

Нагадаємо, восени на телеканалі "Росія-1" один з "експертів" заявив, що вони повинні "звернути увагу" на Казахстан після України. За його словами, в країні можуть початися "нацистські процеси".

А чоловік російської пропагандистки Маргарити Симоньян, режисер Тигран Кеосаян назвав жителів Казахстану "невдячними братами". "На Україну гляньте уважно. Подумайте серйозно", - сказав він.

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