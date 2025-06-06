Російські опозиціонери хочуть "вивести діалог на найвищий рівень".

Російська опозиція за лаштунками веде діалог з українськими чиновниками, заявив у коментарі Politico російсько-британський журналіст, колишній політв'язень Володимир Кара-Мурза. При цьому він зазначив, що ці обговорення не є "публічними".

"Ми хотіли б вивести це на найвищий рівень", - додав він, очевидно, маючи на увазі президента України Володимира Зеленського.

Ще один російський опозиційний політик Ілля Яшин заявив, що ЄС може виступити посередником між демократичним рухом Росії та урядом України.

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"Ми хочемо почати цей діалог з Україною", - сказав Яшин, заявивши, що Зеленський висловив відкритість для переговорів із ними. "Ми не вороги Україні... і хочемо зберегти її незалежність",

При цьому, як зазначає Politico, хоча і Україна, і російська опозиція є затятими противниками лідера Росії Володимира Путіна, вони значною мірою уникають спільної роботи.

"Київ з побоюванням ставиться до руху, побоюючись, що він, як і раніше, дотримується імперських поглядів на Україну і вторгнення Кремля, включно з анексією Криму в 2014 році", - зазначає видання.

Розколи між українцями і російською опозицією в основному стосуються відповідальності за війну. Багато хто в Україні вважає російський народ відповідальним за агресію Москви, тоді як російська опозиція намагається просувати ідею про те, що це війна Путіна, в якій пересічні росіяни страждають не менше, ніж українці.

Російська опозиція - скандали

Раніше лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк відмовився від отримання міжнародної премії імені Сергія Магнітського. Він публічно заявив про свою незгоду отримувати нагороду разом із Юлією Навальною, дружиною відомого російського опозиціонера. Причиною такого рішення стала неоднозначна позиція Навальної щодо надання Україні західної зброї.

Нагадаємо, Навальну розкритикували за її заяви про війну в Україні. Зокрема дружина покійного російського опозиціонера заявила, що росіяни теж страждають від війни, і відмовилася визнавати постачання зброї для України правильним рішенням.

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