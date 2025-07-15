Мартиндейл визнав, що одного разу навів удар по продуктовому магазину, у підвалі якого нібито був командний пункт ЗСУ.

Громадянину США Деніелу Мартиндейлу, який шпигував за ЗСУ під Вугледаром, вручили російський паспорт. Він два роки прожив у Богоявленці під Вугледаром, де коригував удари росіян по українських військових, пишуть росЗМІ.

Зазначається, що Мартиндейл отримав російський паспорт за наказом глави Кремля Володимира Путіна. Документ вручили в представництві так званої "ДНР" у Москві.

"Росія - це не тільки мій дім, а й моя сім'я. Я дуже радий, що тепер це не тільки в серці, а й по праву", - сказав Мартиндейл російським пропагандистам.

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Як пише "Телебачення Торонто", у листопаді 2024 року російська влада показала обличчя і публічно назвала ім'я Мартиндейла. Журналісти з'ясували, що він протягом двох років жив у Богоявленці під виглядом місіонера. Американець розповів російським пропагандистам, що він приїхав в Україну незадовго до повномасштабного вторгнення РФ.

За словами Мартиндейла, він із власної ініціативи зв'язався з російськими спецслужбами, щоб вони допомогли йому потрапити в Донецьк. Росіяни й сказали йому їхати в Богоявленку, щоб там він чекав на прибуття російських військ. Восени 2024 року російські військові вивезли його в тил.

Російські пропагандисти говорили, що американець неодноразово передавав окупантам дані для ударів по українських військових. Сам Мартиндейл визнав, що одного разу навів удар по продуктовому магазину, у підвалі якого нібито був командний пункт ЗСУ.

Чи буде покарання за отримання паспорта РФ на окупованих територіях

Раніше в Міністерстві юстиції України розповіли, що в разі примусового отримання українцями на окупованих територіях російського паспорта відповідальності не буде. Зазначається, що в українців в окупації немає можливості вибору, тому їм доводиться під тиском отримувати російський паспорт.

У Мін'юсті наголосили, що документи "ЛДНР" не мають жодної юридичної сили і не визнаються ніде, крім окупованих територій.

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