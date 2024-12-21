Утім, Анкара точно так само не в захваті й від американських баз у цій країні.

Туреччина не підтримує перебування іноземних військових баз на території Сирії, як російських, так і американських. Про це в інтерв'ю каналу France 24 заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

"Безумовно, ми не підтримуємо знаходження будь-яких баз у Сирії - не тільки російських, а й будь-яких інших. Це має бути рішенням сирійського народу, і якщо вони прийдуть до якоїсь угоди, скажімо, до якогось рішення, ми це побачимо", - заявив він.

Фідан зазначив, що наразі всі бачать процес передислокації російських підрозділів із баз у глибині Сирії в бік узбережжя. Однак в Анкарі звернули увагу, що США навпаки збільшили чисельність своїх військ у Сирії.

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"Ми щойно дізналися, що Сполучені Штати... люди думали, що в них у Сирії 900 військових, але Пентагон щойно повідомив, що насправді в Сирії перебувають 2,000 американських військових. Ви знали, що їхня присутність у Сирії більш ніж подвоїлася? Вони кажуть, що це для боротьби з ІДІЛ, імовірно", - заявив міністр.

Ситуація в Сирії: останні новини

Як писав УНІАН, американські військові ліквідували лідера ІДІЛ у Сирії Абу Юсифа за допомогою високоточної зброї. Також було вбито ще одного бойовика терористичного угруповання. Удар було завдано в четвер, 19 грудня, у провінції Дейр-ез-Зор.

Також ми розповідали, що за дорученням президента Володимира Зеленського уряд України опрацьовує логістичні шляхи та можливості постачання продуктів харчування до Сирії. Зокрема обговорюється постачання борошна, цукру, олії, продуктових наборів, а також зерна пшениці.

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