Вони бояться виступити проти війни публічно.

Російські олігархи готові пожертвувати Україні частину своїх активів, щоб їх виключили з санкційного списку Заходу.

Про це пише німецька газета Handelsblatt.

За словами глави Мінфіну Канади Христі Фріланд, їй телефонують російські олігархи, які критично ставляться до розв'язаної РФ війни, але не можуть виступити проти через загрозу репресій з боку Кремля.

Фріланд каже, що вони запропонували їй наступну угоду: значну частину активів вони передають Заходу, а їх натомість виключають з санкційних списків. Відзначається, що переговори з олігархами зараз знаходяться в початковій стадії.

"Така угода могла б дати певні переваги для всіх сторін: Київ отримує мільярди, Захід уникає дебатів про експропріацію, а олігархи повертають своє розкішне життя", - йдеться в статті.

Раніше повідомлялося, що Австрія заморозила 254 мільйони євро російських олігархів.

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