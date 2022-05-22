Австрія заморозила активи російських олігархів на суму 254 мільйони євро.
Про це заявили в офісі канцлера, пише Wiener Zeitung.
Відповідальна оперативна група, очолювана Управлінням державної безпеки і розвідки МВС, заморозила гроші в цілому на 97 рахунках.
"Станом на березень це вдвічі більше, ніж Німеччина змогла заморозити досі", - йдеться в повідомленні.
Слідчим вдалося виявити п'ять записів в кадастровій книзі, які, як передбачається, служили для приховування майна.
Зараз розслідуються інші підозрілі випадки, однак виявлення активів значно ускладнюється створенням міжнародних компаній, трастовими компаніями і підставними особами.
Зазначається, що активи були заморожені через агресивну війну Росії в Україні.
Раніше повідомлялося, що Великобританія заморозила активи відразу трьох російських авіакомпаній.