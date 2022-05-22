Гроші заморожені на 97 рахунках.

Австрія заморозила активи російських олігархів на суму 254 мільйони євро.

Про це заявили в офісі канцлера, пише Wiener Zeitung.

Відповідальна оперативна група, очолювана Управлінням державної безпеки і розвідки МВС, заморозила гроші в цілому на 97 рахунках.

"Станом на березень це вдвічі більше, ніж Німеччина змогла заморозити досі", - йдеться в повідомленні.

Слідчим вдалося виявити п'ять записів в кадастровій книзі, які, як передбачається, служили для приховування майна.

Зараз розслідуються інші підозрілі випадки, однак виявлення активів значно ускладнюється створенням міжнародних компаній, трастовими компаніями і підставними особами.

Зазначається, що активи були заморожені через агресивну війну Росії в Україні.

Раніше повідомлялося, що Великобританія заморозила активи відразу трьох російських авіакомпаній.

Вас також можуть зацікавити новини: