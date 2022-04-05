Зеленський зазначив, що йому відомо, хто з олігархів, депутатів і екс-депутатів, прихопивши гроші, втік за кордон.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вітчизняні олігархи за час війни вели себе по-різному, а висновки щодо цієї поведінки він буде робити тоді, коли Україна переможе.

Про це він повідомив в інтерв'ю українським телеканалам.

"Вони вели себе по-різному. Висновки будемо робити, коли переможемо. Абсолютно по-різному. Як і позитивно дехто, дехто неочікувано став героєм, а хтось перестав бути міцною людиною", - сказав Зеленський.

Він додав, що дуже позитивно в цілому ставиться до бізнесу, який показав себе з найкращої сторони.

"Я ставлюся позитивно до українського бізнесу, тому що багато середнього бізнесу на рівні волонтерства, бажання віддати не щось, а віддати все, віддавали людям без черг, завозили до себе в магазини, просто їх відкривали. Тому що в перші дні, коли у нас була війна, щодо зброї, як ми її давали, ми прекрасно знаємо, для нас було дуже важливо, щоб вся держава, всі захищали. Так само було з продуктами харчування, було багато контактів, вони погодилися, що дійсно можуть собі дозволити відкривати ті чи інші місця, давати людям, і хай вони накопичують, тому що розуміли, що будуть блокади. Таким людям я вдячний, який би бізнес вони не представляли - малий, середній, великий - вони молодці", - сказав президент.

Проте він додав, що окремі політики та представники бізнесу повели себе недостойно.

"Є люди, які виїжджали з грошима, і багато людей таких було. Неприємно, що серед таких людей були люди, які були чи є депутатами Верховної Ради або їх родичі, виїжджали з грошима. Це найнеприємніша частина. Ми знаємо, хто виїжджав, розуміємо прекрасно. Є підприємці, які ховалися за тією чи іншою діяльністю, начебто діяльністю заради України, їхали за кордон, незважаючи на свій вік", - сказав Зеленський.

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