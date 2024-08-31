Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський вважає, що Росія веде війну проти Заходу, тому навряд чи обмежиться захопленням України. Про це він заявив у виступі на конференції GLOBSEC, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
"Наївно вважати, якщо Росія переможе в Україні, її танки зупиняться на її західному кордоні. В її спотвореному баченні суверенітет і цілісність сусідів і свобода їхніх громадян повинна відповідати російському баченню", - заявив він.
За словами Ліпавського, Росія розуміє твердість і силу, і саме ці інструменти мають бути задіяні.
"Російська агресія не матиме кордонів, якщо ми самі їх не встановимо", - пояснив він.
Міністр дорікнув європейським політикам, які вважають допустимим "умиротворення Росії" через поступки інтересами України.
"Якщо ми твердо хочемо захистити свої цінності - нам потрібна сміливість діяти", - додав Ліпавський.
У Чехії розкрили деталі закупівлі снарядів для України
Компанія Czechoslovak Group, яка займається поставками боєприпасів в Україну в рамках чеської ініціативи, вимушено розкрила одну з країн-постачальників і ціну одного снаряда калібру 155-мм.
Так, стало відомо, що чехи закуповують боєприпаси для України в Туреччині. крім того, оприлюднено документи з ціновою пропозицією одного з турецьких виробників на 155-мм артилерійських осколково-фугасних снарядів - 2700 доларів за одиницю.