За його словами, російська агресія не матиме кордонів, якщо Захід їх сам не встановить.

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський вважає, що Росія веде війну проти Заходу, тому навряд чи обмежиться захопленням України. Про це він заявив у виступі на конференції GLOBSEC, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Наївно вважати, якщо Росія переможе в Україні, її танки зупиняться на її західному кордоні. В її спотвореному баченні суверенітет і цілісність сусідів і свобода їхніх громадян повинна відповідати російському баченню", - заявив він.

За словами Ліпавського, Росія розуміє твердість і силу, і саме ці інструменти мають бути задіяні.

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"Російська агресія не матиме кордонів, якщо ми самі їх не встановимо", - пояснив він.

Міністр дорікнув європейським політикам, які вважають допустимим "умиротворення Росії" через поступки інтересами України.

"Якщо ми твердо хочемо захистити свої цінності - нам потрібна сміливість діяти", - додав Ліпавський.

У Чехії розкрили деталі закупівлі снарядів для України

Компанія Czechoslovak Group, яка займається поставками боєприпасів в Україну в рамках чеської ініціативи, вимушено розкрила одну з країн-постачальників і ціну одного снаряда калібру 155-мм.

Так, стало відомо, що чехи закуповують боєприпаси для України в Туреччині. крім того, оприлюднено документи з ціновою пропозицією одного з турецьких виробників на 155-мм артилерійських осколково-фугасних снарядів - 2700 доларів за одиницю.

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