Поліція Британії не вважає його смерть підозрілою.

Російський магнат був знайдений мертвим в гаражі свого розкішного особняка в британському графстві Суррей.

66-річний російський олігарх, який сколотив статки на нафті і газі, був українського походження. Поліція розглядає смерть батька трьох дітей Михайла Уотфорда як "незрозумілу", але не вважає її підозрілою, пише dailymail.co.uk.

Видання зазначає, що новини про смерть Уотфорда з'явилися в той день, коли прем'єр Британії Борис Джонсон повідомив Палаті громад, що опублікує повний список людей, пов'язаних з режимом Володимира Путіна, значна частина яких зіткнеться з санкціями.

Як повідомляє The Sun, друг сім'ї магната сказав, що душевний стан Уотфорда міг бути пригніченим через війну в Україні, яку розв'язала РФ. "Час його смерті і вторгнення в Україну, безумовно, не випадковий", — сказало джерело газеті.

Справжнє ім'я олігарха Михайло Толстошея. Він народився в 1955 році в Україні. Він змінив своє прізвище на Уотфорд, коли переїхав до Великобританії на початку 2000-х. Він прийняв британське громадянство і зайнявся нерухомістю.

Михайло Уотфорд проживав у маєтку Вентворт в Сурреї. Будинок він придбав кілька років тому за 18 млн фунтів стерлінгів. Ворота до нього робила та ж компанія, що робила ворота і для Кенсінгтонського палацу. Тільки під'їзна дорога до будинку коштувала понад 56 тис. фунтів.