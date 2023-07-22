Яхта Phi Сергія Науменка була затримана відповідно до британських санкцій проти Росії у березні 2022 року.

Російський олігарх Сергій Науменко програв судовий процес проти Великої Британії у зв'язку з арештом його суперяхти вартістю 50 мільйонів доларів.

Як пише Reuters, 58,5-метрова яхта Phi Сергія Науменка була затримана відповідно до британських санкцій проти Росії у березні 2022 року.

Науменко, який володіє яхтою через компанію, зареєстровану на Сент-Кітс і Невіс, подав до суду на Міністерство транспорту Великої Британії (DfT), стверджуючи, що судно було затримано з неправомірною метою.

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Тодішній міністр транспорту Грант Шаппс був присутній на арешті яхти і назвав Науменка, який не підпадає під британські санкції, "другом" президента Росії Володимира Путіна, що Науменко заперечує.

DfT обґрунтував затримання яхти тим, що вона призначалася для чинення тиску на багатих росіян після вторгнення в Україну, що, на думку адвокатів Науменка, було несправедливим. Однак, суддя Росс Кренстон з Високого суду Лондона відхилив позов Науменка про те, що яхта була затримана з неналежною метою.

Яхта була затримана на законних підставах, оскільки "це - судно високої вартості... і його власник, пан Науменко, був пов'язаний з Росією", - йдеться в письмовій постанові судді.

Кренстон визнав, що міністр Шаппс помилявся, називаючи Науменка другом Путіна, але сказав, що це "пробачливе політичне перебільшення".

Адвокат Науменка Пол Діккі заявив, що власник яхти Phi був розчарований рішенням і розглядає можливість подачі апеляції.

Представник DfT привітав рішення, заявивши: "Ми продовжимо діяти там, де це необхідно, щоб розправитися з тими, хто отримує вигоду з путінського режиму і його незаконної війни в Україні".

Арешт майна російських олігархів

Як повідомляв УНІАН, у березні 2022 року влада Великої Британії заарештувала яхту під назвою Phi, яка належить російському олігарху. Це стало першим випадком подібного арешту. Судно оцінюється в 38 мільйонів фунтів стерлінгів або майже 50 мільйонів доларів. Яхта ходить під прапором Мальти, але зареєстрована в Карибському державі Сент-Кітс і Невіс.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року ЄС почав вводити санкції проти близького оточення президента РФ Володимира Путіна і пропагандистів. У зв'язку з цим у країнах Європи почали заарештовувати майно російських олігархів, в тому числі і яхти.

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