Він переконаний, що членам королівської родини рекомендовано уникати російських дипломатів.

Посол Росії у Великобританії Андрій Келін переконаний, що британська королівська родина отримала рекомендації не контактувати з російськими дипломатами.

Саме з цим Келін пов’язує те, що досі контактів з королем Чарльзом III не було, пише російське видання "Известия".

"Ні, [контактів з королем не було] і я знаю, що членам королівської сім’ї рекомендовано не підтримувати і не вступати в контакт з російським посольством", – заявив він.

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Він також із погрозою попередив,що більше російський бізнес і російські олігархи не вважають Лондон безпечною гаванню.

"Ніхто зараз не вважатиме Сполучене Королівство безпечною гаванню; воно виявилося піратським притулком", – заявив він.

Чим відзначився посол Андрій Келін

65-річний Андрій Келін на дипломатичній роботі з 1979 року. Працював в посольстві СРСР в Нідерландах, після – в Бельгії, обіймав різні посади в МЗС РФ, 4 роки був постпредом РФ при ОБСЄ.

З 2019 року є надзвичайним послом РФ у Великобританії. У січні поточного року Келін заявляв, що Росія не вторгатиметься в Україну. Пізніше на запитання про те, навіщо він збрехав, посол відповів, що тоді про плани Москви не знав.

У липні він погрожував британському уряду затяжною війною з Україною, якщо постачання зброї для ЗСУ триватиме. Наразі він залишається на посаді, але йому заборонили відвідувати будівлю парламенту.

Попри войовнича заяви Келіна, його син не пішов в армію добровольцем і не був призваний під час часткової мобілізації. Посол спробував відповісти, чому так сталося.

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