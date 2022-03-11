За словами Георгієвої, рецесія у Росії "буде глибокою".

Директорка-упорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва вважає імовірним дефолт Росії у зв’язку з накладеними на неї санкціями за вторгнення в Україну.

Про це вона розповіла під час брифінгу МВФ 10 березня.

"Що ж, дефолт у Росії більше не є неймовірною подією. Ми, очевидно, повинні побачити перспективу відновлення миру. І, по-друге, яка перспектива обслуговування боргових зобов’язань. Тому що, у випадку з Росією, справа не в тому, що у росіян немає грошей. Росія не може використовувати ці гроші. Тому я не збираються робити здогадки про те, що може відбутися чи не може, я просто хочу сказати, що ми більше не говоримо про російський дефолт як про малоймовірну подію", - сказала Георгієва.

За її словами, рецесія у Росії "буде глибокою". Найбільш значущим фактором, який вплине на майбутнє російською економіки, виявиться тривалість розпочатої Путіним війни проти України і, відповідно, посилення санкцій - в тому числі в питанні експорту енергоносіїв.

"Можу сказати однозначно, що російська економіка переживає різке скорочення", - додала Георгієва.

Як писав УНІАН, 10 березня інфляція у Росії з 26 лютого по 4 березня дійшла до 2,22%.

Стрімке зростання цін, викликане запровадженими санкціями і послабленням рубля на тлі нападу РФ на Україну, стало максимальним за тиждень з грудня 1998 року – тоді показник склав 11,6%.

Того ж дня речник президента Російської Федерації Дмитро Пєсков назвав "абсолютно безпрецедентним" санкційний тиск на країну у зв’язку з вторгненням на територію України.

Понад 300 іноземних компаній вже заявили про вихід з російського ринку, через що у Путіна рекомендували фактично конфіскувати активи цього бізнесу на території країни.

Вас також можуть зацікавити новини: