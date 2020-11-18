У Дубаї розбився спортсмен, каскадер і пілот команди Jetman Вінс Реффет, який прославився після свого польоту на реактивному ранці поруч з лайнером Airbus A380.
Про його загибель під час тренувань стало відомо із заяви на сайті Jetman.
Багато хто запам'ятав 36-річного каскадера з трюків, які він виконував разом зі швейцарським винахідником Івом Россі. Наприклад, у 2015 році вони політали разом з комерційним лайнером Emirates Airbus A380 над Дубаєм.
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А ще Реффет разом з напарником Фредом Фюгеном у вінгсьютах зістрибнув з вершини гори Юнгфрау (Швейцарські Альпи) і залетів у легкомоторний літак.
Останні роки Реффет літав на винайденому Івом Россі реактивному ранці-крилі. У лютому 2020 року Реффет в ранці Jetman стартував з землі і піднявся на висоту 1,8 кілометра над рівнем моря. До цього членам його команди не вдавалося відлітати з землі через особливості конструкції ранця-крила.
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