Залишається надія, що Трамп вдарить по тому місцю, де це найбільше зашкодить Путіну, пише Хеміш де Бреттон-Гордон.

Президент США Дональд Трамп, схоже, зрештою дійшов висновку, що російський лідер Володимир Путін тримає його за дурня, про що свідчить його спалах роздратування в соцмережах у неділю. Таку думку в колонці для The Telegraph висловив британський полковник у відставці, колишній командувач силами НАТО зі швидкого реагування на хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні загрози Хеміш де Бреттон-Гордон.

Так, Трамп заявив, що йому "не подобається" те, що робить Путін, і назвав його "абсолютно божевільним". При цьому прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков підлив масла у вогонь, припустивши, що Трамп страждає від "емоційного перевантаження".

"Нарешті, президент Трамп, схоже, зрозумів, що росіяни вважають його ідіотом. Тепер вони відкрито підбурюють його, і монета нарешті впала. Президент США запізно зрозумів, що "погані хлопці" знаходяться в Москві, а не в Києві та інших європейських столицях", - пише Бреттон-Гордон.

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Він зазначає, що Москва зробила велику помилку, коли знехтувала марнославством Трампа, і про цю помилку Путін може пошкодувати. Тепер є надія на те, що Трамп все ж таки наважиться завдати удару по тому місцю, яке найбільше зашкодить Росії.

"Трамп, у своєму гніві на очевидну неповагу до Росії, тепер може натиснути кнопку санкцій і позбавити Москву життєво важливих доходів від нафти, які дають їй змогу утримувати свою величезну армію і скрипучу економіку", - вважає Бреттон-Гордон.

Він вказує, що російська економіка перебуває в небезпечному стані. Усе, крім виробництва танків, демонструє падіння, - але й виробництва танків недостатньо, щоб компенсувати втрати війни:

"Якщо погрози Саудівської Аравії та США опустити ціни на нафту нижче 50 доларів за барель буде реалізовано, російська військова машина, найімовірніше, зупиниться до кінця цього року".

Таке рішення буде кращим шансом закінчити війну, ніж намагатися вести переговори з Путіним, упевнений британський полковник.

Трамп готовий ввести санкції проти Росії

WSJ з посиланням на свої джерела писав, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість введення санкцій проти Росії цього тижня. Обмеження, найімовірніше, не включатимуть нових банківських санкцій, але обговорюють інші варіанти тиску на Путіна, щоб змусити його піти на поступки, включно з 30-денним припиненням вогню.

Водночас, якщо цей останній ривок не спрацює, Трамп розглядає можливість відмовитися від мирних переговорів.

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