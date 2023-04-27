Важливо, щоб Китай краще зрозумів перспективи України, зазначив Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вітає телефонну розмову китайського лідера Сі Цзіньпіна і президента України Володимира Зеленського, однак Пекін все ще не засудив російське вторгнення.

"Я вітаю телефонну розмову між президентом Зеленським і президентом Сі. Я також думаю, що важливо, щоб Китай краще зрозумів перспективи України. Це не змінює того факту, що Китай не зміг засудити незаконну війну Росії, незаконне вторгнення в Україну", - сказав він на прес-конференції в Люксембурзі, пише CNN.

"Союзники по НАТО висловили рішучу підтримку мирному плану президента Зеленського, який, звичайно, включає в себе повну повагу територіальної цілісності України", - додав генсек Альянсу.

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Розмова Зеленського і Сі Цзіньпіна

Як повідомляв УНІАН, вчора президент України повідомив, що близько години розмовляв з китайським лідером. Це була їхня перша розмова з початку повномасштабної війни.

У своєму вечірньому відеозверненні Зеленський сказав, що зараз є можливість дати нову енергію українсько-китайським відносинам.

Коментуючи розмову лідерів, в Кремлі заявили, що готові підтримати все, що може наблизити "закінчення "конфлікту" і досягнення Росією всіх поставлених цілей".

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