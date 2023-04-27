Прес-секретар російського президента пояснив ставлення РФ до подібних розмов.

У Кремлі відреагували на телефонну розмову президента України Володимира Зеленського з китайським лідером Сі Цзіньпіном, який сторони провели в середу, 26 квітня.

У мережі з'явився запис реакції прес-секретаря лідера РФ Дмитра Пєскова. Він зазначив, що Росія готова підтримати все, що дозволить їй досягти власних цілей.

"Ми готові вітати все, що може наблизити закінчення "конфлікту" в Україні, і, власне, досягнення Росією всіх поставлених цілей. Ми готові це вітати", - вказав він.

При цьому Пєсков зазначив, що бесіда Зеленського та Сі Цзіньпіна - це суверенно справа кожної з країн.

Зеленський вперше поговорив з Сі Цзіньпіном з початку війни

Нагадаємо, що вдень 26 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив у своїх соціальних мережах, що вперше з початку повномасштабної війни провів переговори з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Раніше Київ не раз говорив, що прагне налагодити контакт з Китаєм на тлі тривожних візитів лідера КНР до Москви. Тоді особливих подробиць розмови Зеленський не повідомив. Але пізніше у своєму вечірньому зверненні до українців президент України розповів важливі деталі розмови з Сі Цзіньпіном.

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