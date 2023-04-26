Лідери країн домовились продовжити комунікації.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував свою розмову із лідером Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном, яка відбулася в середу, 26 квітня 2023 року. Це була перша розмова очільників двох держав від початку російського вторгнення в Україну.

"Це була тривала й доволі раціональна розмова. Про такі розмови зазвичай говорять, що вони відкривають можливості. Зараз є можливість дати нову енергію нашим відносинам – України та Китаю", – зазначив президент у своєму вечірньому відеозверненні до українців.

За його словами, зараз є можливість застосувати політичний вплив Китаю, щоб повернути силу принципам і правилам, на яких має триматися мир.

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"Україна та Китай, як і абсолютна більшість світу, однаково зацікавлені в міцності суверенітету націй і територіальної цілісності… У дотриманні головних безпекових правил, зокрема щодо неприпустимості погроз ядерною зброєю та розповсюдження ядерної зброї світом. Ми однаково зацікавлені, щоб ситуація навколо Запорізької атомної станції нарешті була повністю убезпечена і щоб атомні станції взагалі ніколи знову не використовувалися заради військових цілей – а саме таке цинічне використання АЕС Росія намагається зробити нормою", – сказав Зеленський.

Він також наголосив, що дуже важливо, що Китай має однаковий погляд з Україною на свободу мореплавства й торгівлі.

"Я поінформував пана Сі Цзіньпіна про наші зусилля щодо відновлення морського експорту продовольства. І я почув слова підтримки нашої Чорноморської зернової ініціативи, її подовження, а також – підтримки наших гуманітарних зусиль, зокрема програми "Зерно з України", – зазначив президент.

При цьому Зеленський підкреслив, що суттєва частина розмови була присвячена тому, як можна відновити справедливий мир.

"Я представив українську формулу миру, її конкретні пункти. Ми домовилися продовжити наші комунікації", – повідомив Зеленський.

Війна в Україні: позиція Китаю

Після початку вторгнення Росії в Україну Китай офіційно не підтримав жодну із сторін. Пекін постійно наголошує на важливості перемовин та навіть представив свій "мирний план", який налічує 12 пунктів. Чітких рекомендацій щодо припинення війни він не містить, а війну там називають "українською кризою".

26 квітня стало відомо, що Китай відправить до України посередника у переговорах з Росією. За даними ЗМІ, йдеться про колишнього посла КНР у Росії – Лі Хуея.

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