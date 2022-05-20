У розвідці США також сумніваються, що війна РФ проти України призведе до відсторонення Путіна від влади, принаймні в короткостроковій перспективі.

У розвідці США скептично ставляться до того, що будь-яка зміна російської громадської думки проти війни РФ в Україні вплине на переконання Володимира Путіна припинити її.

Про це пише CNN із посиланням на джерела в американській розвідці.

Там також сумніваються, що війна, яка, на думку багатьох стратегів, стала катастрофою для російських військових, імовірно, призведе до відсторонення Путіна від влади, принаймні в короткостроковій перспективі.

Ця оцінка відображає той ступінь, до якого Путін зміцнив свій контроль над Росією протягом більш ніж 20 років свого правління.

За даними джерел, знайомих із американськими та західними розвідданими, Путін тісно залучений до повсякденного управління війною проти України. Глава Кремля безпосередньо бере участь у прийнятті рішень, ухвалення яких у більшості західних армій належать до повноважень офіцерів нижчого рангу.

"Очевидно, що він сам приймає рішення. Здається, він не дуже покладається навіть на експертів в уряді чи своїй адміністрації", - сказав високопосадовець НАТО.

"Тож трохи важко уявити, що громадська думка так сильно впливає на нього", - зазначають чиновники.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Понад 5 млн українців, рятуючись від війни, покинули свої будинки і виїхали за кордон, ще мільйони стали внутрішньо переміщеними особами.

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