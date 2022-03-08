На думку американських розвідників, заява задумана, як "залякування".

У розвідці США прокоментували заяву Путіна про ядерну програму. Там вважають його "дуже дивним і незвичайним", і переконані, що вона задумана, як "залякування".

Про це написало видання CNN.

Заяву президента Росії Володимира Путіна про підвищення рівня готовності своїх ядерних сил визнали "дуже незвичайною", стверджує директор Національної розвідки США Авріл Хейнс.

Вона заявила, що це краще розцінювати як попередження, а не як загрозу.

"Ми, очевидно, дуже серйозно ставимося до того, що він сигналізує таким чином. Але ми думаємо, що він ефективно сигналізує, що намагається утримати НАТО від втручання в конфлікт в Україні. Це була його головна мета", - сказала Хейнс в комітеті Палати представників з розвідки.

Нагадаємо, Байден вважає, що Путіну не вдасться перемогти Україну. Президент США впевнений, що Путін не зможе захопити всю країну.

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