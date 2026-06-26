Рубіо заявив про відсутність домовленостей на Алясці: в Росії сильно здивувались

Водночас там заявили, що США може допомогти завершити війну в Україні.

В Кремлі відреагували на заяву державного секретаря США Марко Рубіо про те, що під час зустрічі між Трампом та Путіним минулого року не було досягнуто жодних домовленостей.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, якого цитують росЗМІ заявив, що ці заяви "викликають питання". Також він закликав Вашингтон "внести ясність" у ситуацію щодо ролі США у врегулюванні конфлікту в Україні.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що США "не можна вважати абсолютно нейтральною стороною" у війні в Україні. Водночас він заявив, що США "враховуючи їх вплив на ЄС та Україну", а також "щире бажання Трампа" можуть допомогти закінченню війни в Україні.

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Також Пєсков відреагував на слова президента Франції Емануеля Макрона про те, що США більше не є нейтральною стороною у війні проти України:

"Що стосується заяв президента Макрона, то тут важко судити. Я не думаю, що президент Макрон може якимось чином претендувати на роль адвоката чи прес-секретаря Вашингтона. Але жодних заяв зі США, які б це підтверджували, ми досі не чули".

Мирні переговори: важливі новини

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що СБУ планує провести 40-денну операцію, яка має вплинути на позицію РФ щодо завершення війни. Президент також наголосив, що СБУ є лідером за результатами уражень особового складу й техніки сил окупанта.

Тим часом видання The Independent відзначає, що Путін повертається до теми мирних переговорів. На думку журналістів, це повʼязано з тим, що РФ починає програвати війну проти України.

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