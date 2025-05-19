Виконувач обов'язків президента Румунії ухвалив низку важливих законів.

Виконувач обов'язків президента Румунії Іліє Боложан підписав закон, що дозволяє збивати безпілотники в повітряному просторі Румунії.

Крім того, згідно із заявою Адміністрації президента, було також підписано указ про промульгацію Закону про проведення військових місій і операцій у мирний час на території румунської держави, а також указ про промульгацію Закону про контроль використання національного повітряного простору.

Хоча ще в березні Конституційний суд Румунії відхилив звернення партій AUR, POT і SOS România щодо "Закону про контроль використання національного повітряного простору" і "Закону про проведення військових місій і операцій у мирний час на території румунської держави", пише Digi24.

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Ці закони були ухвалені парламентом у лютому й оскаржені в Конституційному суді зазначеними партіями. Наприкінці лютого Сенат в остаточному читанні ухвалив законопроєкт, що стосується збиття дронів, які незаконно вторгаються в повітряний простір Румунії, а також законодавчі ініціативи, які регулюють контроль використання повітряного простору і проведення військових місій та операцій у мирний час на території країни.

Що відомо про дрони, які залітають на територію Європи

Раніше УНІАН повідомляв, що в Європі розгорнули винищувачі після падіння російських дронів на території НАТО. Зокрема, у Бухаресті вирішили відправити винищувачі F-16 для моніторингу неба та розіслати текстові повідомлення жителям двох східних регіонів.

Крім того, безпілотник, що впав у Латвії у вересні минулого року, виявився нашпигованим вибухівкою "Шахедом". Це вже далеко не перший випадок.

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