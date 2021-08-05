Загальна кількість жертв становить 188.

У Німеччині й досі рятувальники шукають 16 людей, які зникли безвісти в результаті руйнівної повені, що сталася в середині липня.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За даними поліції Кобленца, зі 141 жертви катастрофи ідентифікували тіла 121 людини.

"Усі разом працюють над тим, щоб служити населенню, допомагати йому відновлювати зруйновану інфраструктуру", - сказав президент центрального органу управління землі Райнланд-Пфальц Томас Ліннертц. Він відкинув критику на адресу роботи кризового штабу, яка лунала раніше.

Повені в Німеччині

Внаслідок руйнівної повені, що почалася на заході ФРН в середині липня, загинули 188 осіб, досі вважаються зниклими безвісти 59 осіб.

Сильні зливи спричинили повені в річках у німецьких землях Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц. Це потягло за собою масштабні руйнування будинків, мостів, доріг та інших об'єктів інфраструктури. Повені, за попередніми підрахунками, спричинили мільярдні збитки.

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Автор: Тамара Отовська