У замлях Рейнланд-Пфальц, Північний Рейн-Вестфалія і Баварія зростає кількість жертв удару стихії.

У Німеччині, яка продовжує оговтуватися від страшної повені, яка обрушилася на країни Західної Європи, кількість жертв негоди зросла до 163 осіб.

Про це повідомила 19 липня газета Sueddeutsche Zeitung.

Найпостраждалішим виявився район Арвайлер в землі Рейнланд-Пфальц, де через удар стихії загинули 117 осіб. Ще 749 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

Крім того, 45 німців загинули в землі Північний Рейн-Вестфалія і ще один - в Баварії.

Сама ситуація в постраждалих регіонах поступово поліпшується, хоча понад тисячу людей все ще числяться зниклими безвісти.

У середу, 21 липня, федеральний уряд Німеччини збирається запустити механізм екстреної допомоги постраждалим від "великої води" - розмір пакету обчислюється як мінімум 400 млн євро. Однак на програму реконструкції пошкоджених об'єктів можуть знадобитися мільярди євро.

Основною причиною повені влада і активісти називають зміни клімату і тому закликають федеральний уряд Ангели Меркель направити свої сили на збереження довкілля.

Нагадаємо, що серед інших постраждалих через повінь країн - Нідерланди, Бельгія та Австрія, де через негоду в сукупності також загинули десятки людей.

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Автор: Станислав Кожемякин