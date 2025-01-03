Підприємство постачає окупантам матеріали, необхідні для участі у війні.

Хамовнічеський районний суд Москви задовольнив позов прокуратури, зобов'язавши "Яндекс" видалити з сервісу "Яндекс Карти" зображення Рязанського нафтопереробного заводу, що входить до структури "Роснефти". Як пише "Медіазона", це пов'язано з атаками українських безпілотників. Відповідне рішення опубліковано на сайті московських судів.

Як зазначено в позові прокуратури, завод, розташований за адресою Південний промисловий вузол, 8 у Рязані, внесено до реєстру підприємств оборонно-промислового комплексу Росії. На супутникових знімках у "Яндекс Картах" чітко відображаються структурні елементи заводу: цехи, майданчики з цистернами та інші об'єкти. Прокуратура зверталася до "Яндекса" з вимогою видалити ці зображення, проте компанія не виконала запит, що стало причиною звернення до суду.

У рішенні суду зазначається, що підприємство забезпечує безперебійну роботу, забезпечуючи російську армію і флот матеріалами, необхідними для участі у війні проти України. Завод зазнавав атак українських безпілотників у березні, травні, липні та серпні 2024 року.

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"У результаті постраждала інфраструктура заводу і його співробітники, повідомили в суді", - йдеться в публікації.

Як наголошується, суд дійшов висновку, що доступність супутникових знімків підприємства робить його "максимально вразливим для засобів ураження ворожими силами", "негативно впливає на своєчасне постачання матеріалів" ЗС РФ, а також "підриває обороноздатність" країни-агресора.

У результаті суд зобов'язав "Яндекс" протягом місяця після набуття рішенням чинності видалити або відредагувати зображення заводу, щоб приховати його структурні елементи.

"Суд зобов'язав "виключити інформаційний доступ" до інфраструктури "шляхом видалення/ретушування графічних зображень складових частин підприємства (цехів, компресорних станцій, майданчиків із цистернами, інших елементів заводу)" з "Яндекс Карт". З компанії також стягнули державне мито", - пише "Медіазона".

Атаки на російські військові об'єкти

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ вже неодноразово заявляли про те, що низка об'єктів на території РФ є законними цілями для українських військових, оскільки вони мають прямий стосунок до повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України в лютому 2022 року.

Серед таких цілей - НПЗ, які постачають армію країни-агресора. Наприклад, 19 грудня дрони атакували Новошахтинський НПЗ, що розташований у Ростовській області РФ.

Внаслідок атаки згорів щонайменше один резервуар із паливом. Це вже не перша атака на цей об'єкт. Безпілотники "навідалися" туди в червні 2024 року. Варто зазначити, що Новошахтинський нафтопереробний завод - найбільший НПЗ на півдні РФ і єдиний у Ростовській області.

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