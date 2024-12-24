Це вже не перша атака на цей обʼєкт.

19 грудня дрони атакували Новошахтинський НПЗ, що знаходиться в Ростовській області РФ. Внаслідок атаки згорів щонайменше один резервуар з паливом.

"Нові супутникові знімки показують, що на Новошахтинському НПЗ у Ростовській області внаслідок удару українського дрону 5 днів тому згорів щонайменше один резервуар із паливом", – повідомляє російська служба "Радіо Свобода".

Зазначається, що це вже не перша атака на цей обʼєкт. Безпілотники "завітали" туди в червні 2024 року.

Примітно, що Новошахтинський нафтопереробний завод – найбільший НПЗ на півдні Росії та єдиний у Ростовській області.

Атаки по Ростовській області РФ: інші новини

Ввечері 23 грудня в Ростовській області РФ сталася чергова "бавовна". Місцевий військовий аеродром "Міллерово" перебував під атакою безпілотників.

У мережі писали про можливість пошкодження будівлі Міллерівського козачого кадетського професійного технікуму. Тоді повідомлялося, що студентів евакуюють із гуртожитку.

Водночас Андрій Коваленко, який очолює Центр протидії дезінформації, наголосив, що "Міллерово" – стратегічний для РФ аеродром у Ростовській області. Цей обʼєкт є базою для фронтової авіації, яка виконує задачі з підтримки російської піхоти, що діє на території України.

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