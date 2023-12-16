Рішення чиновника вже розкритикували.

Мер Лондона Садік Хан відмовився відправити в Україну автомобілі, що підлягають утилізації у рамках міської програми Ulez, пише The Daily Telegraph.

Ще у вересні передати частину старих автомобілів Україні Лондону запропонував мер Києва Віталій Кличко. Він заявив, що автомобілі могли б використовуватися у "різних рятувальних і транспортних функціях".

Однак, на початку грудня мер Лондона написав у відповідь лист Кличку, в якому була відмова. За його словами, такі поставки суперечили б законодавству, оскільки програма утилізації Ulez повинна приносити користь лондонцям з "економічної, соціальної та екологічної точок зору".

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Таке рішення Хана розкритикували опозиційна Консервативна партія і волонтерські організації, що займаються допомогою Україні.

Відмову назвали "абсурдною", адже допомога Україні "відповідає інтересам усіх лондонців та світової спільноти".

Допомога Україні - заява Байдена

Нагадаємо, днями президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні допомоги на 200 мільйонів доларів.

Він підкреслив, що надав дозвіл про вилучення озброєння і техніки із запасів Міністерства оборони США на відповідну суму.

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